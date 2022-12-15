"Газпром" в начале декабря на фоне холодов поставлял на рынок РФ рекордные объемы газа

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" с 1 января по 15 декабря 2022 года, по предварительным данным, добыл 394,1 млрд куб. м газа. Это на 19,6% (на 96,3 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году; в начале декабря объем поставленного потребителям в РФ природного газа на фоне холодов стал рекордным.

Как сообщается в сводке компании, спрос на газ компании из газотранспортной системы (ГТС) на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м).

"Вместе с тем, с 1 по 9 декабря на фоне холодных температур "Газпром" ежедневно поставлял по газотранспортной системе российским потребителям рекордный для аналогичных суток объем природного газа (максимальный суточный объем - 1605,2 млн куб. м - поставлен 7 декабря 2022 года)", - информирует ПАО.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 97,8 млрд куб. м - на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

"Газпром" также отмечает, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Идет отбор газа и из ПХГ Украины. На 13 декабря объем газа в хранилищах на 13,6% (на 2,1 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Отобрано 1,5 млрд куб. м газа - это четверть (26,5%) от объема газа, закачанного в летний период, отмечают в "Газпроме".