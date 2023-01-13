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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Московский регион из-за продолжительных морозов обновил максимумы потребления газа

Рекорды по потреблению газа также зафиксированы и в Татарстане

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в Московском регионе в связи с длительным периодом холодной погоды в Центральном федеральном округе обновило исторические максимумы, сообщает ООО "Газпром трансгаз Москва".

Дочерняя газотранспортная компания "Газпрома" сообщила, что существенно нарастила объемы поставок газа конечным потребителям в зоне своей производственной ответственности, и, в частности, Московскому промышленному узлу.

Суточное потребление газа, зафиксированное 9 января в Москве, составило 164,2 млн куб. м, Московской области - 86,7 млн куб. м (суммарно - 250,9 млн куб. м), что является рекордным показателем объема газа, отпущенного потребителям Московского региона. Для сравнения, пиковое газопотребление зимы 2022 года (12.01.2022) составило: Москва - 157,7 млн куб. м, Московская область - 80,6 млн куб. м (суммарно 238,3 млн куб. м). Всего поступление газа в газотранспортную систему ООО за 9 января составило чуть более 500 млн куб. м.

Несмотря на установившиеся в начале января низкие температуры, газотранспортная система предприятия работает в штатном режиме, филиалы в полном объеме подготовлены к прохождению пиковых нагрузок. Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям Центрального региона были загружены дополнительные мощности (20 газоперекачивающих агрегатов) на 7 компрессорных станциях: КС Воскресенская, КС Серпухов, КС Истье, КС Гавриловская, КС Тума, КС Давыдовская, КС Алгасовская, отчитывается столичный "трансгаз".

Также ООО "Газпром трансгаз Казань" сообщило, что 11 января был зафиксирован исторический максимум суточной поставки газа потребителям Татарстана - 79,8 млн куб. метров. Из них 18,6 млн использовалось населением и коммунально-бытовым сектором, а 61,2 млн - промышленными предприятиями. Предыдущий суточный рекорд был установлен 28 декабря 2021 года - 78,3 млн куб. метров.

Татарстан является одним из крупнейших потребителей газа в России. В топливно-энергетическом балансе региона природный газ составляет свыше 98%. Уровень газификации - 99,51%. Основными потребителями газа в этой отрасли являются такие крупные предприятия, как АО "ТАНЕКО", ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "Татнефть", АО "ТАИФ-НК", АО "ТГК-16", АО "Татэнерго".

Москва Московская область Татарстан Газпром
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