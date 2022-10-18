"Интеррос" передал благотворительному фонду своего владельца 47,5% Росбанка

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Компания "Интеррос" передала 47,5% в капитале Росбанка благотворительному фонду Владимира Потанина, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Сделка прошла 17 октября. Доля акций "Интеррос Капитала" в Росбанке снизилась до 45%. Еще 7,5% акций в конце сентября перешли на баланс компании "Русфинанс", которая принадлежит Росбанку.

"Интеррос" в сентябре объявил, что передаст до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Потанина. Еще 10% акций компания планировала передать на мотивационную программу для сотрудников Росбанка, которая будет запущена в цифровой форме. Как заявлял Потанин, такая передача идет в русле идеи "народного капитализма" – превращения работников компаний в их бенефициаров, а ЦФА являются наиболее реалистичной формой для этого.

По мнению бизнесмена, эта передача акций в благотворительный фонд укрепит независимый статус Росбанка, в котором главную роль будет играть совет директоров, где большинство составляют независимые директора.

О решении направить большую часть состояния на благотворительные цели Потанин объявил в 2010 году. В 2013 году он присоединился к филантропической инициативе Билла Гейтса и Уоррена Баффета Giving Pledge, участники которой дают гарантию передачи не менее 50% капитала на благотворительность (как правило, после своей смерти).

Росбанк до мая этого года принадлежал французской Societe Generale, однако после решения группы уйти из России сменил собственника. Им стала компания "Интеррос", которая и основала банк в 1998 году. В конце июня Потанин как контролирующий собственник Росбанка был включен в санкционные списки Великобритании.