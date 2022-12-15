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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Электрокаршеринг "РусГидро" и Вадима Швецова получил 95 автомобилей Evolute

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Дилерская группа "Авилон" передала 95 собранных в России автомобилей Evolute дальневосточному сервису электрокаршеринга Green Crab, совладельцами которого являются ПАО "РусГидро" и бывший главный акционер группы "Соллерс" Вадим Швецов.

Как сообщила пресс-служба дилера, сервис получит 67 седанов Evolute i-Pro и 28 кроссоверов Evolute i-Joy, которые будут отправлены в Приморский край.

"Сделка осуществлялась по программе государственного субсидирования, в рамках которого было произведено возмещение части затрат в размере 925 тысяч рублей на одно транспортное средство", - уточнил "Авилон".

Серийный выпуск электромобилей Evolute начался в конце сентября на липецком "Моторинвесте". Автомобили производятся на базе моделей китайского DongFeng. Сервис Green Crab стал первым и самым крупным корпоративным клиентом, получившим новые электромобили российской сборки.

"Группа "Авилон" и подразделение "Авилон-Электро" видят значительный потенциал в сегменте электромобилей. Мы отмечаем интерес со стороны потребителя к данному виду транспорта и уверены в его будущем", - цитирует пресс-служба "Авилона" председателя правления группы Андрея Павловича.

Дальневосточный сервис электрокаршеринга Green Crab заработал в июне 2022 года. В его парке была небольшая партия машин китайского JAC модели iEV7S. Проект был зарегистрирован в 2021 году как паритетное совместное предприятие ПАО "РусГидро" и ООО "Соллерс Груп" бизнесмена Вадима Швецова, который тогда являлся основным акционером автомобилестроительного ПАО "Соллерс". Летом этого года Швецов продал контрольный пакет в "Соллерсе" топ-менеджерам группы. ООО "Соллерс Груп", через которое он владел российском автопроизводителем, сейчас переименовано в ООО "Серенити Инвест".

Green Crab Evolute Авилон Дальний Восток РусГидро Вадим Швецов DongFeng Липецкая область
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