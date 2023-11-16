"Моторинвест" начал выпуск третьей модели электромобиля Evolute

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Липецкий "Моторинвест", год назад начавший сборку электромобилей под брендом Evolute на базе технологий китайского Dongfeng, 16 ноября начал выпуск электрокроссовера Evolute i-Sky, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска производства.

"До конца года мы освоим еще две модели - это i-Van (минивэн - ИФ) и i-Jet (премиальный спортивный кроссовер - ИФ)", - сказал замгендиректора "Моторинвеста" по производству Сергей Мамонтов.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, кроссовер i-Sky оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с., без дополнительной зарядки он способен преодолеть 511 км по циклу WLTP и развивать скорость до 180 км/ч.

По данным пресс-службы, "Моторинвест" за десять месяцев этого года реализовал 1546 электромобилей.

"Мы потихоньку насыщали рынок, прощупывали рынок, потому что i-Pro и i-Joy все-таки нашли своих покупателей - это корпоративные клиенты, такси, каршеринг. Надо сказать, что очень хорошие отзывы. Это были пилотные модели, надо было попробовать, посмотреть. Кстати, очень много уходит простым клиентам в розницу", - уточнил Мамонтов.

При этом он отметил, что часть потребителей пока настороженно относится к электромобилям.

"Очень трудно переломить в голове, что это следующий шаг автомобилестроения. Как с кнопочными телефонами, гаджетами. (...) Все то же самое происходит сейчас с электромобилями. К электромобилям надо привыкнуть, надо понять", - добавил заместитель гендиректора по производству.

До настоящего времени на российском рынке были представлены две модели Evolute: седан i-Pro и кроссовер i-Joy.

Под производство автомобилей "Моторинвест" весной 2022 года подписал СПИК 2.0 с Минпромторгом и Липецкой областью. Специнвестконтракт стал первым в России в области производства электротранспорта. Мощности липецкой компании рассчитаны на сборку до 100 тыс. электрокаров в год по полному циклу. Сообщалось, что инвестиции производителя превысят 13 млрд рублей за 11 лет действия контракта.

"Моторинвест" с конца 2022 года занимается производством и продажами электромобилей Evolute, а также является дистрибьютором машин еще двух марок - китайских премиальной Voyah и Dongfeng. Помимо Evolute, на российском рынке сейчас фактически представлены три модели Voyah (кроссовер Free, минивэн Dream и седан Passion) и три модели Dongfeng (седан бизнес-класса Aeolus Shine Max, пикап DF6 и кроссовер Dongfeng 580).