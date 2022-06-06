Во Владивостоке заработал каршеринг с китайскими электромобилями JAC

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ООО "Соллерс Груп" (ранее - ООО "Эрфикс") и ПАО "РусГидро" запустили во Владивостоке совместную сеть каршеринга электромобилей с парком из китайских кроссоверов JAC, сообщил корреспондент "Интерфакса" с презентации проекта.

Сервис работает под брендом Green Crab, сейчас у него 15 электромобилей JAC iEV7S в комплектации Luxe. В ближайшее время зона покрытия каршеринга расширится за счет новых населенных пунктов Приморья.

Планируется, что в 2023 году парк сервиса будет расширен до более 100 электрокаров.

В настоящее время пользователям сервиса доступны поминутный, посуточный и 12-часовой тарифы. Зарядить машину можно на любой станции заряда электромобилей (ЭЗС) "РусГидро"(оперирует крупнейшей сетью зарядных станций на Дальнем Востоке), цена электроэнергии уже включена в стоимость поездки.

30 ноября 2021 года "Соллерс Груп" и "РусГидро" зарегистрировали во Владивостоке ООО "РусГидроВайз" под проект электрокаршеринга. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 6 июня, по 50% ООО принадлежит "Соллерс Груп" и АО "Гидроинвест" (входит в ПАО "РусГидро").

Сообщалось также, что первые 15 автомобилей для "РусГидроВайз" поставит "ВТБ Лизинг" в рамках заключенной между компаниями сделки на 31,5 млн рублей. Машины будут передаваться на условиях финансового лизинга сроком на 4 года.

Владелец "Соллерс Груп", основной акционер ПАО "Соллерс Авто" Вадим Швецов ранее отмечал, что на основе опыта работы проекта во Владивостоке будут приняты решения по моделям дальнейшего масштабирования услуги аренды электромобилей в другие регионы России.