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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Глава Минэнерго не увидел повода беспокоиться о ценах на АЗС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В России цены на нефтепродукты на заправках растут ниже темпов инфляции, находятся под пристальным вниманием регуляторов и не дают поводов для беспокойства, сказал телеканалу "Россия 24" глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"По бензину рост цен за год (на АЗС - ИФ) сильно ниже инфляции, на 0,4%, по-моему, по дизелю - меньше инфляции все равно, 11,1% (составляет инфляция - ИФ), а (рост цен на ДТ - ИФ) примерно 9,8%. Контроль постоянный, штабы проходят постоянно, министерство энергетики (держит - ИФ) ситуацию всегда под контролем. Запасы сформированы на НПЗ, ПНПО и по дизелю, и по бензину. По дизелю примерно 3 млн тонн, по бензину где-то 1,6 млн. Поэтому я не думаю, что нужно волноваться. Контролируем мы, контролируют нас", - сказал он.

Минэнкрго Николай Шульгинов
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