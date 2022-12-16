"Интер РАО" выплатит дивиденды за 2022 год в традиционном объеме

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" планирует направить акционерам дивиденды по итогам работы в этом году в традиционном для компании объеме - 25% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава компании Борис Ковальчук.

"Планируем, как всегда", - ответил он на вопрос о планах по выплате дивидендов по итогам этого года и их объеме (традиционно компания платит 25% от прибыли по МСФО - ИФ) "Мы сказали: что бы ни происходило, уже много лет придерживаемся этой позиции, хотя много изменений происходит, мы платим соответствующую сумму - 25% (от прибыли - ИФ)", - сказал он.

По итогам 2021 года "Интер РАО" акционеры одобрили выплату дивидендов в размере 0,23658 рубля на акцию, всего - 24,699 млрд рублей, что составляет 100% от прибыли по РСБУ (по МСФО компания не раскрывала отчет за 2021 год).

По итогам 2020 года акционеры получили18 копеек на акцию, общая сумма выплат составила 18,9 млрд рублей.

Уставный капитал ПАО "Интер РАО" состоит из 104,4 млрд обыкновенных акций. Основным акционером является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" ) принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.