Акционеры "Интер РАО" одобрили дивиденды за 2021 г. в размере 0,24 руб. на акцию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Интер РАО" одобрили выплату дивидендов за 2021 год в размере 0,23658 рубля на одну акцию, сообщила компания по итогам годового общего собрания.

Дивидендная отсечка установлена на 10 июня.

Всего акционеры получат 24,699 млрд руб., что составляет 100% чистой прибыли по РСБУ за 2021 г. Дивидендная политика "Интер РАО" предусматривает выплату 25% чистой прибыли по МСФО. Компания не публиковала отчет по МСФО за 2021 г.

По итогам 2020 года акционеры получили 0,18 руб. на акцию, общая сумма выплат составила 18,9 млрд руб.

Уставный капитал ПАО "Интер РАО" состоит из 104,4 млрд обыкновенных акций. Основным акционером является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС") принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 г. составляла 31,1 ГВт.