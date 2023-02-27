В совет директоров "Интер РАО" снова выдвинуты Ковальчук, Сечин и Шугаев

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство выдвинуло в состав совета директоров ПАО "Интер РАО" главу компании Бориса Ковальчука, главного исполнительного директора ПАО "Роснефть" Игоря Сечина и директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, говорится в соответствующем распоряжении от 25 февраля.

Все трое и ранее входили в совет директоров "Интер РАО".

Актуальный состав совета директоров компании не раскрыт.

В августе 2022 года "Интер РАО" решила исключить из публичного доступа информацию о составе органов управления, ревизионной комиссии и иных органов компании "в целях минимизации риска введения (расширения действующих) мер ограничительного характера".

Тогда компания сообщала, что на собрании по итогам 2021 г. акционеры избрали совет директоров и ревизионную комиссию, но состав этих органов изменился, при этом информация о лицах, входивших в их составы ранее, утратила свою актуальность.

В марте 2022 году Минфин США включил в SDN List гендиректора "Интер РАО" Бориса Ковальчука. Примерно с того же момента на сайте "Интер РАО" доступна только информация о годовом собрании акционеров компании по итогам 2021 года. Само собрание состоялось в мае.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2021 г. являлся "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежало 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%, еще 34,24% находилось в свободном обращении.