В ЦБ призвали увязывать с проблемами инвесторов РФ унификацию выплат по евробондам и ОФЗ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Предложение Минфина унифицировать режимы выплат по евробондам и облигациям федерального займа (ОФЗ) для нерезидентов нужно рассматривать в увязке с обеспечением интересов российских инвесторов с заблокированными активами, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается предложения унификации получения купонов по ОФЗ, мы считаем, что нужно рассматривать обязательно в увязке с необходимостью обеспечения интересов российских лиц, активы которых заблокированы в иностранных юрисдикциях в связи с введением санкций", - сказала она на брифинге.

Набиуллина отметила, что иностранные лица в российской юрисдикции не были лишены права на получение выплат по ОФЗ, они зачисляются на счета типа С. "Но средства счетов типа С возможно реинвестировать, в том числе на рынке ОФЗ, для уплаты налоговых платежей, иных комиссий, поэтому, мне кажется, что этот вопрос надо рассматривать в комплексе", - сказала она.

8 декабря замминистра финансов Тимур Максимов сообщил о предложении Минфина унифицировать режимы выплат по евробондам и ОФЗ нерезидентам в ближайшем будущем, чтобы выплаты и по ОФЗ тоже не накапливались на счетах типа "С", а выплачивались всем инвесторам вне зависимости от принадлежности. "Таким образом, режим еврооблигаций, он, по нашему мнению, должен стать базисом для работы с рынком в целом", - сказал чиновник.

По его словам, принципиальная позиция Минфина заключается в том, что инвесторы, вложившие свои средства в российские гособлигации, должны иметь возможность получить свои выплаты.

Новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга был утвержден президентским указом от 22 июня. С тех пор Минфин перечисляет НРД рубли для выплат по всем находящимся в обращении выпускам евробондов, номинированным в долларах и евро.

В рамках этой схемы предназначенные для иностранных держателей выплаты зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы нужно самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. При этом иностранный держатель евробондов имеет право конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

Специальные рублевые счета типа "С" были введены указом президента от 5 марта. На этих счетах, в том числе блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей. По состоянию на начало ноября совокупный объем средств на таких счетах, по данным ЦБ, превышал 280 млрд рублей.