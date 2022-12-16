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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В ЦБ призвали увязывать с проблемами инвесторов РФ унификацию выплат по евробондам и ОФЗ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Предложение Минфина унифицировать режимы выплат по евробондам и облигациям федерального займа (ОФЗ) для нерезидентов нужно рассматривать в увязке с обеспечением интересов российских инвесторов с заблокированными активами, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается предложения унификации получения купонов по ОФЗ, мы считаем, что нужно рассматривать обязательно в увязке с необходимостью обеспечения интересов российских лиц, активы которых заблокированы в иностранных юрисдикциях в связи с введением санкций", - сказала она на брифинге.

Набиуллина отметила, что иностранные лица в российской юрисдикции не были лишены права на получение выплат по ОФЗ, они зачисляются на счета типа С. "Но средства счетов типа С возможно реинвестировать, в том числе на рынке ОФЗ, для уплаты налоговых платежей, иных комиссий, поэтому, мне кажется, что этот вопрос надо рассматривать в комплексе", - сказала она.

8 декабря замминистра финансов Тимур Максимов сообщил о предложении Минфина унифицировать режимы выплат по евробондам и ОФЗ нерезидентам в ближайшем будущем, чтобы выплаты и по ОФЗ тоже не накапливались на счетах типа "С", а выплачивались всем инвесторам вне зависимости от принадлежности. "Таким образом, режим еврооблигаций, он, по нашему мнению, должен стать базисом для работы с рынком в целом", - сказал чиновник.

По его словам, принципиальная позиция Минфина заключается в том, что инвесторы, вложившие свои средства в российские гособлигации, должны иметь возможность получить свои выплаты.

Новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга был утвержден президентским указом от 22 июня. С тех пор Минфин перечисляет НРД рубли для выплат по всем находящимся в обращении выпускам евробондов, номинированным в долларах и евро.

В рамках этой схемы предназначенные для иностранных держателей выплаты зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы нужно самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. При этом иностранный держатель евробондов имеет право конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

Специальные рублевые счета типа "С" были введены указом президента от 5 марта. На этих счетах, в том числе блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей. По состоянию на начало ноября совокупный объем средств на таких счетах, по данным ЦБ, превышал 280 млрд рублей.

Банк России Эльвира Набиуллина Минфин ОФЗ НРД
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