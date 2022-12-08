Минфин предложил унифицировать режимы выплат по евробондам и ОФЗ для нерезидентов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Минфин предлагает унифицировать режимы выплат по евробондам и облигациям федерального займа (ОФЗ) для нерезидентов, сделав основной схему, которая сейчас используется министерством для осуществления платежей по еврооблигациям. Об этом сообщил замминистра финансов Тимур Максимов на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

"Вы знаете, что в течение года по мере реагирования на ситуацию складывалась разная регуляторика относительно выплат от министерства финансов. Так, сегодня платежи в рублях по облигациям федерального займа в отношении "недружественных" инвесторов накапливаются на счетах типа "С", а выплаты по еврооблигациям по особому механизму, установленному указом, они вне зависимости от принадлежности инвесторов к "дружественной/недружественной" категории предлагаются всем, кто заявит свои требования, - напомнил Максимов.

"По инициативе министерства финансов мы обратились в правительство с предложением унифицировать эти режимы выплаты в ближайшем будущем, чтобы выплаты и по ОФЗ тоже не накапливались на счетах типа "С", а выплачивались всем инвесторам вне зависимости от принадлежности. Таким образом, режим еврооблигаций, он, по нашему мнению, должен стать базисом для работы с рынком в целом", - сказал замминистра финансов.

Он подчеркнул, что принципиальная позиция Минфина заключается в том, что инвесторы, вложившие свои средства в гособлигации РФ, должны иметь возможность получить свои выплаты.