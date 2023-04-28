На счетах иностранных держателей евробондов РФ скопилось около $1 млрд

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Иностранные держатели суверенных евробондов России по-прежнему не торопятся забирать причитающиеся им выплаты, на счетах скопилось около $1 млрд, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы говорили иностранным держателям: пожалуйста, приходите, открывайте счет, будете получать. Пока никто особо не приходит, боятся санкционного взаимодействия с Минфином. Был один случай, пришел, получил, небольшая сумма", - сказал он.

Силуанов напомнил, что выплаты по российским евробондам в адрес иностранных держателей осуществляются с использованием счетов типа "И". "Там накопился $1 млрд уже где-то", - отметил он. На вопрос о том, есть ли какие-то планы по использованию аккумулирующихся на таких счетах денег, министр отвечать не стал.

Президентским указом от 22 июня 2022 года был утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по российским суверенным еврооблигациям осуществляются в рублях.

Минфин разделил владельцев евробондов на три группы в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты поступают в обычном режиме, дополнительных действий от них не требуется.

Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, чьи бумаги хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства доводятся НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг.

Третья группа - инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях. Предназначенные им средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. При этом иностранный держатель евробондов имеет право конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из России без каких-либо ограничений.

Силуанов в сентябре 2022 года отмечал, что иностранные инвесторы на фоне санкционных рисков сдержанно относятся к возможности получать выплаты в рублях по суверенным еврооблигациям РФ.