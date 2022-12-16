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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Бывший глава VW Герберт Дисс возглавит наблюдательный совет Infineon

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава Volkswagen AG Герберт Дисс возглавит наблюдательный совет германской Infineon Technologies AG, одного из крупнейших в Европе производителей чипов.

Как говорится в пресс-релизе Infineon, нынешний руководитель наблюдательного совета, 70-летний Вольфганг Эдер, выйдет из его состава 16 февраля 2023 года, когда состоится следующее собрание акционеров компании.

Эдер возглавлял наблюдательный совет Infineon с 2019 года.

Дисс займет место Эдера, если его назначение утвердят акционеры Infineon на годовом собрании, отмечается в пресс-релизе.

Дисс, возглавивший группу Volkswagen в 2018 году, покинул эту компанию в сентябре. Он входил в наблюдательный совет Infineon с 2015 по 2020 гг.

"Роль Infineon как поставщика решений для крупных глобальных задач растет, - заявил Дисс. - Сопровождение компании в этом путешествии является для меня огромной мотивацией".

С начала 2022 года капитализация Infineon снизилась на 26%.

Infineon Volkswagen Герберт Дисс Вольфганг Эдер
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