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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Производитель чипов Infineon увеличил квартальную чистую прибыль в 1,6 раза

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Германская Infineon Technologies AG, один из крупнейших в Европе производителей полупроводников, в первом квартале 2023 финансового года (октябрь-декабрь) увеличила чистую прибыль в 1,6 раза на фоне сохранения высокого спроса на чипы.

В отчетном периоде чистая прибыль компании составила 728 млн евро против 457 млн евро годом ранее.

Выручка выросла на 25%, до 3,95 млрд евро по сравнению с 3,16 млрд евро.

Результат сегмента, внимательно отслеживаемый аналитиками показатель деятельности компании (сопоставим со скорректированной EBIT), повысился до 1,11 млрд евро с 717 млн евро годом ранее, рентабельность по нему составила 28%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне 4 млрд евро, чистую прибыль - на уровне 675 млн евро, результат сегмента - на уровне 1 млрд евро.

Сама компания прогнозировала выручку в районе около 4 млрд евро и рентабельность около 25%.

Infineon во втором финквартале планирует получить выручку порядка 3,9 млрд евро, рентабельность по своему аналогу скорректированной EBIT - примерно 25%.

В целом в 2023 фингоду прогнозируется выручка на уровне около 15,5 млрд евро плюс/минус 500 млн евро, прогноз рентабельности повышен до около 25% с около 24%.

Капитализация Infineon за последний год уменьшилась на 8,7% (до 42,83 млрд евро).

Infineon Германия
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