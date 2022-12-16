ЦБ РФ просит вывести из-под действия льготных программ ипотеку от застройщика

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ просит правительство вывести из-под действия льготных программ ипотеку от застройщика, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается ипотеки застройщиков, мы считаем, что эти схемы нужно уменьшать и закрывать. Мы видим, что все эти схемы связаны с завышением цен на жильё. И когда люди окажутся с жильем, которое переоценено по рыночным меркам, и при необходимости на вторичном рынке не смогут его продать за ту же цену, которую они заложили, получая кредит. И это будет проблема для людей, проблема по возврату ипотечных кредитов. Могут быть даже ещё случаи, когда они ещё и останутся должны банку при продаже этого жилья. Поэтому мы будем менять эту систему с помощью банковского регулирования", - заявила она.

Набиуллина также прокомментировала планы правительства продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года (ранее ЦБ высказывался против продления срока действия этой программы).

"Что касается льготной ипотеки, решение по ней принято. Льготная ипотека призвана помочь и строителям, и экономике. Для нас что важно? Мы будем смотреть за качеством ипотеки. У нас есть инструменты для того, чтобы не допускать роста высокорискованной ипотеки. Для этого есть макропруденциальные меры, есть меры для того, чтобы ограничить ипотеку от застройщика, траншевую ипотеку, разные вот такие схемные механизмы. И мы будем настраивать, и уже обратились к правительству с тем, чтобы льготные программы ипотеки никоим образом не распространялись на такого рода схемы", - заявила она.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 15 декабря, поручил правительству продлить на полтора года программу льготной ипотеки, повысив ставку с 7% до 8%. Одновременно власти расширят программу семейной ипотеки, распространив ее на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет.