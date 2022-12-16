Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Минтруд РФ установил размер прожиточного минимума на новых территориях РФ в 2023 году

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Установлен порядок расчета прожиточного минимума в Донецкой народной республике (ДНР), в Луганской народной республике ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба Минтруда в пятницу.

"Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения - 12 222 рубля, пенсионеров - 9 643 рубля, детей - 10 877 рублей, а для Херсонской и Запорожской областей - 11 644 рубля, для трудоспособного населения - 12 692 рубля, пенсионеров - 10 014 рублей, детей - 11 295 рублей", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В министерстве добавили, что для установления региональных прожиточных минимумов в РФ применяются коэффициенты региональный дифференциации: прожиточный минимум, установленный для всей страны, умножается на соответствующий региональный коэффициент.

В 2023 году такой коэффициент для ДНР и ЛНР составит 0,78, а для Запорожской и Херсонской областей - 0,81. С 2024 года для ДНР и ЛНР коэффициент составит 0,94 от федерального прожиточного минимума, а в Херсонской и Запорожской областях - 0,97 от федерального прожиточного минимума.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости при предоставлении социальных выплат, а также определяет размеры отдельных пособий, добавили в пресс-службе.

В 2023 году средняя величина прожиточного минимума в России на душу населения установлена в размере 14 375 рублей.

Минтруд РФ ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС предусмотрел исключение из запрета для граждан союза занимать должности в РФ

Заявление Банка России: ЦБ нащупал сигнальный пистолет

Заявление Банка России: ЦБ нащупал сигнальный пистолет

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за ноябрьские и декабрьские поставки газа

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за ноябрьские и декабрьские поставки газа

Швейцария вслед за ЕС присоединилась к потолку цен на нефть из РФ

Швейцария вслед за ЕС присоединилась к потолку цен на нефть из РФ

ЦБ РФ просит вывести из-под действия льготных программ ипотеку от застройщика

Евросоюз запретит транзакции со Всероссийским банком развития регионов

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

Большинство банков РФ уже вышли на положительный финансовый результат

Банк России ожидает спад ВВП в 2022 году вблизи 3%

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $405 млн для обмена евробондов-2031

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $405 млн для обмена евробондов-2031
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });