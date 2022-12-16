Минтруд РФ установил размер прожиточного минимума на новых территориях РФ в 2023 году

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Установлен порядок расчета прожиточного минимума в Донецкой народной республике (ДНР), в Луганской народной республике ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба Минтруда в пятницу.

"Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения - 12 222 рубля, пенсионеров - 9 643 рубля, детей - 10 877 рублей, а для Херсонской и Запорожской областей - 11 644 рубля, для трудоспособного населения - 12 692 рубля, пенсионеров - 10 014 рублей, детей - 11 295 рублей", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В министерстве добавили, что для установления региональных прожиточных минимумов в РФ применяются коэффициенты региональный дифференциации: прожиточный минимум, установленный для всей страны, умножается на соответствующий региональный коэффициент.

В 2023 году такой коэффициент для ДНР и ЛНР составит 0,78, а для Запорожской и Херсонской областей - 0,81. С 2024 года для ДНР и ЛНР коэффициент составит 0,94 от федерального прожиточного минимума, а в Херсонской и Запорожской областях - 0,97 от федерального прожиточного минимума.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости при предоставлении социальных выплат, а также определяет размеры отдельных пособий, добавили в пресс-службе.

В 2023 году средняя величина прожиточного минимума в России на душу населения установлена в размере 14 375 рублей.