Запасы газа в подземных хранилищах Европы ушли ниже 84%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Теплая пасмурная погода, пришедшая в Европу на этой неделе, привела к новому снижению цен на газ. Текущий уровень запасов газа в европейских ПХГ опустился ниже 84%.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в понедельник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 43 млн куб. м на 20 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Оттепель привела к понижению цен на европейском рынке. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на $1169 за тысячу кубометров.

Азиатские котировки начали восстанавливаться после обвала в пятницу. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $1303.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в понедельник подскочила до 27% от энергобаланса по ЕС - это максимум с начала октября. В среднем за прошлую неделю было 13%, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе снизился до 83,82% - это на 9,7 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE). За газовые сутки 18 декабря запасы "похудели" на 0,35 процентного пункта.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 69%, при таком же показателе в среднем за ноябрь. Сокращаются запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов (на 10% к среднему ноябрьскому уровню) - это говорит о том, что новые партии сжиженного газа приходят в Европу медленнее, чем рынок его потребляет.

Германия 17 декабря провела церемонию открытия своего первого терминала СПГ - в Вильгельмсхафене. Запись об этом терминале появилась в базе данных Gas Infrastructure Europe, но газ в систему с него пока не поступает.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт газа - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 9 декабря) из ПХГ было изъято 1,4 млрд куб. м газа. Текущий уровень резервов составляет около 71%, что почти сравнялось со средним показателем за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.