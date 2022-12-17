Первый плавучий СПГ-терминал заработал в ФРГ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Германии начал работу первый в стране плавучий СПГ-терминал, сообщает агентство EFE.

Терминал находится в порту города Вильгельмсхафена. Он принял в субботу судно с грузом из Испании. На церемонии открытия присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц и несколько министров.

"Это первый из пяти СПГ-терминалов, которые мы запланировали в качестве замены российского газа. Это гарантирует, что мы ни при каких обстоятельствах не останемся без поставок", - приводит EFE слова Шольца.

Как добавил канцлер, "мы построили этот терминал в рекордные сроки".