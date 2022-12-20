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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

S&P прогнозирует восстановление спроса на газ в Китае в 2023 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на природный газ в Китае в 2023 году восстановится по сравнению с уровнем 2022 года за счет постепенного открытия экономики страны, но высокие мировые цены на энергоносители и макроэкономические проблемы будут по-прежнему давить на потребление, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights.

"Мы ожидаем, что спрос на газ в Китае в 2023 году восстановится с низкого базового уровня в 2022 году и превысит уровень 2021 года, но это не будет V-образным восстановлением", - полагает аналитик агентства Дженни Янг.

По ее словам, полная отмена ковид-ограничений в КНР, вероятно, не произойдет до второго квартала следующего года.

"С другой стороны, экономика по-прежнему будет находиться под давлением спада на рынке недвижимости и слабого экспорта", - добавила эксперт.

Она оценивает спрос на газ в стране в 2022 году на уровне 364 млрд кубометров и ожидает роста примерно на 6% в 2023 году - до 386 млрд кубометров. Объем потребления за этот год будет на 1,4% ниже прошлогоднего (369 млрд кубометров), что будет означать первое сокращение показателя в истории.

Янг прогнозирует, что рост реального ВВП КНР ускорится до 4,4% в 2023 году по сравнению с 3% в этом году.

"Ожидается, что спрос на природный газ в Китае в 2023 году будет расти, но гораздо более медленными темпами, чем исторические уровни, и увеличится примерно на 6%", - полагает аналитик по СПГ в S&P Global Commodity Insights Зи Хвей Йео. Это обусловлено в том числе новыми контрактами на поставку СПГ, которые будут способствовать повышению объемов импорта, отметил он.

По данным рыночных источников, поставки в рамках девяти новых долгосрочных контрактов начнутся в 2023 году, в то время как в конце этого года истекает срок действия двух краткосрочных контрактов.

Шанхайская международная энергетическая биржа прогнозировала в июне, что годовые мощности Китая по приему СПГ увеличатся до 130 млн тонн в 2023 году и почти до 200 млн тонн в год в 2025 году по сравнению с нынешними 101 млн тонн.

S&P Global Commodity Insights ожидает, что импорт СПГ в Китай вырастет примерно до 65 млн тонн (89,8 млрд кубометров) в 2023 году.

Поскольку импорт по трубопроводу "Сила Сибири" продолжит увеличиваться после начала добычи на Ковыктинском месторождении в Иркутской области, "импорт СПГ в Китай вырастет с минимума 2022 года, но лишь незначительно, примерно на 3 млн тонн", прогнозирует Янг.

Китай S&P Дженни Янг Шанхай Сила Сибири Ковыкта
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