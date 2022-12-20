"Газпром" спрогнозировал рост потребления газа к 2040 году на 20% от уровней 2021 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" рассмотрел влияние событий 2022 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка и ждет роста спроса на газ, сообщила компания.

"При всей существующей неопределенности ожидается, что к 2040 году потребление газа может превысить уровень 2021 года примерно на 20%, - считают в "Газпроме". - Объем газового рынка Китая - самого динамично развивающегося в мире - уже в среднесрочной перспективе будет выше совокупного уровня потребления всех стран европейского региона".