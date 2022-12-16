МЭА отметило, что энергокризис привел в 2022 году к рекордному потреблению угля в мире

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мировое потребление угля в 2022 году превзойдет рекорд девятилетней давности, впервые превысит 8 млрд тонн, и на таком высоком уровне спрос сохранится до 2025 года, говорится в отчете "Уголь 2022", подготовленном Международным энергетическим агентством (МЭА).

По оценке агентства, в 2022 году мировое потребление угля вырастет на 1,2% и достигнет 8,025 млрд тонн, побив рекордный показатель 2013 года - 7,997 млрд тонн. Наибольший рост потребления ожидается в Индии - на 6,8%, до 1,103 млрд тонн, а также в европейских странах (на 5,7%, до 685 млн тонн), вынужденных временно вернуться к углю из-за рекордно высоких цен на природный газ, низкой выработки гидроэлектроэнергии и закрытия АЭС. Стабильно высокий спрос на уголь в Китае: в 2022 году он увеличится на 0,4%, до 4,250 млрд тонн.

"Спрос на уголь остается неизменным и, вероятно, в этом году достигнет рекордно высокого уровня, что приведет к увеличению глобальных выбросов. В то же время есть много признаков того, что сегодняшний кризис ускоряет повышение энергоэффективности, внедрение возобновляемых источников энергии и тепловых насосов", - приводит МЭА слова директора агентства по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.

Тем не менее, спрос на уголь до 2025 года будет устойчивым: несмотря на сокращение потребления в развитых странах, оно останется стабильным на азиатском рынке.

Страны Европы к 2025 году намерены сократить потребление угля на 7%, до 552 млн тонн (страны ЕС - на 8%, до 371 млн тонн), США - на 6,3%, до 383 млн тонн, Япония - на 3,8%, до 158 млн тонн, Россия - на 1,4%, до 227 млн тонн. В то же время рост спроса на уголь продолжится в Индии и увеличится к 2025 году на 3,4%, до 1,220 млрд тонн. Также устойчивое потребление сохранится в Китае - рост на 0,7%, до 6,492 млрд тонн и странах Африки - на 1,7%, до 190 млн тонн.

Добыча угля

Добыча угля по итогам текущего года также побьет исторический максимум 2019-го и достигнет 8,318 млрд тонн, что на 5,4% больше, чем в прошлом году. Показатель увеличат три крупнейших производителя угля - Китай (на 6,9%, до 6,358 млрд тонн), Индия (на 10,9%, до 1,021 млрд тонн) и Индонезия (на 9,3%, до 582 млн тонн).

В то же время Австралия на фоне неблагоприятных погодных условий и влияния пандемии сократит добычу угля в 2022 году на 5,2%, до 446 млн тонн. Также снизится производство в России, прежде всего из-за геополитических факторов и запрета ЕС на импорт российского угля - на 7,4%, до 404 млн тонн. Экспорт угля из РФ, согласно прогнозу МЭА, в текущем году сократится на 10,7%, до 192 млн тонн.

Агентство отмечает, что добыча угля до 2025 года останется на стабильно высоком уровне, сократившись всего на 0,4% относительно показателя текущего года - до 8,221 млрд тонн.