"Норникель" увеличил объем размещения бондов до 5 млрд юаней

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ГМК "Норильский никель" увеличила объем размещения 3,5-летних облигаций серии БО-001Р-06-CNY с не менее 3 млрд юаней до 5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона – значение ставки однолетней LPR + премия 0,1%.

Первоначально ориентир ставки купона был установлен на уровне однолетней LPR (годовая ставка китайского ЦБ) + премия не выше 0,2%. Премия определяется по итогам букбилдинга. Предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения через 3 года.

Сбор заявок прошел 20 декабря с 11:00 до 15:00.

Организатором выступает Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 22 декабря.

Расчеты при первичном размещении будут производиться в юанях, при выплате купонов и погашении выпусков – в юанях, но по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Вероятность появления флоатеров в юанях ранее прогнозировал заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds. Сейчас со стороны банков, основных инвесторов в юаневые инструменты, сформировался запрос на выпуски с переменным купоном в юанях, сказал Оферкин. "Почему? Потому что приходят деньги от экспортеров, они заходят в банковскую систему в депозиты, и появляется разница в срочности между пассивами банка и активами банка. Чтобы этот риск минимизировать в банковской системе, появляется и такой запрос у основных инвесторов – именно на выпуски с переменным купоном. И я убежден в том, что эти выпуски у нас не за горами", - заключил он.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций "Норникеля" общим объемом 50 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 4 млрд юаней.