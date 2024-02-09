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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

CFO "Норникеля" назвал приоритетными заимствования в юанях

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" отдает приоритет заимствованиям в китайских юанях, заявил через пресс-службу старший вице-президент - финансовый директор ГМК Сергей Малышев.

Это связано с текущим характером экспортных продаж, тенденцией переориентации операций на восточное направление, а также "ввиду невысокой волатильности валютной пары USD- CNY и перспективных возможностей по хеджированию валютного риска", отметил он.

Малышев отметил, что в 2024 году "Норникелю" предстоит погасить еврооблигации, часть синдицированного и несколько двусторонних кредитов. "При этом, с учетом текущих реалий, средняя стоимость обслуживания будет расти. В 2024 году наши расходы по процентам составят около $1 млрд", - сказал он.

"Для рефинансирования мы будем использовать собственные средства, получаемые от операционной деятельности, доступные кредитные лимиты в российских банках, а также потенциально будем смотреть на рынок публичного долга. В качестве источников нового долга рассматриваем как публичные инструменты, так и банковское кредитование. Компания стремится к сбалансированности структуры долгового портфеля в части публичных и банковских инструментов, приоритетом при выборе является валюта долга и его стоимость. Компания проводит постоянный мониторинг ликвидности на локальном финансовом рынке, а также активно изучает возможности привлечения фондирования на зарубежных рынках", - сказал CFO "Норникеля".

Чистый долг ГМК снизился в 2023 году на 18% - до $8,1 млрд, мультипликатор чистый долг/EBITDA на 31 декабря равнялся 1,2x.

Норникель Сергей Малышев
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