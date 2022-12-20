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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:11

Tez Tour сообщил о возвращении в Россию более 2000 застрявших в Египте туристов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Россию вернулись больше 2000 туристов, которые вовремя не могли покинуть Египет из-за запрета компании IFly летать через воздушное пространство Иордании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора Tez Tour.

"Вывозные рейсы выполняются в штатном режиме, - сказали в компании. - До конца недели мы планируем вывезти практически всех путешественников", - рассказали в компании.

Большинство отдыхающих смогут вернуться в Россию самолетами авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon Airlines.

Страховая компания (СК) "Согласие" по запросу туроператора продлила срок действия страховых полисов всех туристов.

"Срок действия страховых полисов истек в день запланированного вылета, который был отменен. В этих случаях путешественники уже не могут воспользоваться медицинской помощью в рамках договоров страхования. По запросу туроператора мы пролонгировали полисы", - объяснили в пресс-службе страховщика.

Компания уже получила несколько обращений от таких клиентов.

"Одному из отдыхающих потребовалась экстренная помощь медиков с последующей госпитализацией. Еще один человек скоропостижно скончался, решается вопрос о репатриации тела в Москву", - сообщила директор по андеррайтингу личных видов страхования компании "Согласие" Олеся Сабанова.

По ее словам, от туристов также было несколько обращений за медицинской помощью в амбулаторных условиях.

Власти Иордании из-за вопросов к страховому покрытию с 15 декабря запретили самолетам IFly летать через воздушное пространство королевства. Авиакомпания отменила рейсы между Москвой и Египтом по 21 декабря. Летать над Сирией перевозчику запретила Росавиация.

iFly Египет Иордания РСТ Tez Tour СК Согласие Egypt Air Red Wings Corendon Airlines
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