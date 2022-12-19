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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Более тысячи российских туристов возвращены из Египта

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Более тысячи российских туристов возвращены из Египта, все остающиеся там путешественники размещены в гостиницах и обеспечены питанием, сообщил в понедельник замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором Tez Tour. По данным туроператора, уже более 1000 человек вывезено, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием" - сказал он.

Вахруков также добавил, что в дальнейшем необходимо выработать план реагирования в подобных ситуациях.

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15 декабря два рейса авиакомпании iFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта "Внуково" из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. На этих рейсах должны были отправиться в Египет более тысячи туристов, в основном - клиенты туроператора Tez Tour. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты до 19 декабря.

В Tez Tour в субботу заявили, что вернут деньги туристам, которые должны были вылететь в Египет 15-19 декабря.

В МИД РФ в понедельник заявили, что Росавиация и МИД России прилагают усилия с целью урегулировать вопрос, связанный с запретом властей Иордании на пролет через свое воздушное пространство российских самолетов.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве при этом исходят из того, что "Иордания является дружественным России государством", и не рассматривают принятое в Аммане решение "как политически мотивированное и направленное против интересов" России. В МИД рассчитывают, что "удастся снять возникшие у партнеров озабоченности в отношении безопасности отечественных воздушных судов, которые имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании, в том числе страховые полисы, выданные согласно рекомендациям ИКАО".

Египет Россия iFly
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