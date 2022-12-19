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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Авиакомпания IFly отменила рейсы в Египет на 20 и 21 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания IFly отменяет рейсы на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, о возможных вариантах вылета в Египет информация будет в ближайшее время, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора Tez Tour.

"Авиакомпания IFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые должны были состояться 20 и 21 декабря. Об этом перевозчик уведомил нас в понедельник. Информация о дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейсов на 20 и 21 декабря ожидается в ближайшее время", - рассказали в компании.

Как отметили в Tez Tour, вывозные рейсы для туристов, которые находятся на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы на этом направлении с 15 декабря, выполняются в плановом режиме.

По данным туроператора, в Россию вернулось уже почти 1500 человек. В ближайшие дни клиенты Tez Tour смогут вылететь в Москву на бортах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon.

В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация свыше 15 рейсов.

15 декабря два рейса авиакомпании IFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта "Внуково" из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. На этих рейсах должны были отправиться в Египет более тысячи туристов, в основном – клиенты туроператора Tez Tour. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты до 19 декабря.

IFly Tez Tour Египет
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