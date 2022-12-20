Средства юрлиц в российских банках в ноябре выросли на 1,7%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года средства юрлиц в российских банках выросли на значительные 1,7% (или 0,7 трлн рублей) - до 41,5 трлн рублей, говорится в комментарии Банка России "О развитии банковского сектора".

Регулятор отмечает, что в основном росли остатки на рублевых счетах (+636 млрд рублей, или +1,9%), в первую очередь нефтегазовых компаний. Средства юрлиц в валюте увеличились в ноябре незначительно (на $0,6 млрд, или на 0,5%).

Государственные средства в банках выросли на 0,6 трлн рублей (+7,9%), в том числе за счет временной надбавки к НДПИ, а также дивидендов "Газпрома" за первое полугодие 2022 года.

Эти же факторы месяцем ранее сказались на динамике средств юрлиц: они в октябре снизились на 1,1%.

Поступление дивидендов "Газпрома" в ноябре повлияло и на динамику средств населения, отмечает ЦБ. Они за месяц выросли на умеренные 0,9% (без эскроу +311 млрд рублей) - до 33,6 трлн рублей, тогда как в октябре наблюдался отток на 0,3%.

Рост госсредств на счетах в банках в ноябре также произошел из-за поступления средств от размещения ОФЗ, поясняет регулятор. Минфин России в ноябре разместил ОФЗ на рекордные 1,3 трлн рублей, из которых порядка 90% выкупили российские банки.

"В ноябре банки также увеличили заимствования у Банка России (+0,5 трлн рублей, или +11,2%), в том числе под залог выкупленных ОФЗ", - говорится в комментарии.

ЦБ отмечает, что в ноябре впервые с августа выросли рублевые срочные вклады населения (+58 млрд рублей, +0,3%) на фоне роста процентных ставок по ним.

Средства физлиц в валюте в ноябре сократились на $0,7 млрд (или -43 млрд рублей в эквиваленте, или -1,2%) - до $56 млрд (3,4 трлн рублей в эквиваленте). При этом с начала года доля средств физлиц в валюте сократилась до 10% с 20%.

Средства населения на счетах эскроу в ноябре сократились на 0,6% (-25 млрд рублей) после небольшого роста в октябре (+1,5%, или +60 млрд рублей) из-за ускорения их раскрытия ввиду активного ввода готовых объектов, а также некоторого снижения цен на квартиры в целях стимулирования продаж.