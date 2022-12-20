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Банк России отметил ускорение ипотеки в ноябре почти до докризисных значений

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года потребительское кредитование показало прирост на 1% против 0,3% месяцем ранее, ипотека ускорилось почти до докризисных значений - на 2% после 1,8% в октябре, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Оживление беззалогового розничного кредитования может быть связано с реализацией отложенного спроса на фоне некоторой стабилизации ситуации, предполагает ЦБ.

Выдачи ипотеки в ноябре выросли на 5% (до 471 млрд рублей), в основном за счет увеличения льготного кредитования, которое суммарно по всем программам выросло почти на 20% (до 215 с 182 млрд рублей в октябре), в том числе на 18% (до 141 с 119 млрд рублей) по программе льготной ипотеки. Выдачи ипотеки на первичном рынке увеличились на 26%.

"Активизация спроса, вероятно, была связана с предложением застройщиками скидок и снижением цен на "первичке", а также ожидавшимся завершением программы "Льготная ипотека" (затем в декабре было принято решение о продлении программы до 1 июля 2024 года с повышением ставки до 8% с 7%). Цены на "вторичку" при этом оставались стабильными, а выдачи на вторичном рынке сократились на 5%", - говорится в обзоре регулятора.

Рост корпоративного кредитования замедлился (+0,6 трлн рублей, на 1%) после очень высоких показателей августа - октября (примерно 2,5% в месяц). С начала года прирост уже превысил 6 трлн рублей (+11,9%) - это выше результата за весь 2021 год (+5,5 трлн рублей, +11,7%), что в значительной степени обусловлено замещением внешних заимствований.

В ноябре рост был практически полностью в рублях. Около 85 млрд рублей прироста обеспечили кредиты застройщикам жилья, а в остальном кредиты выдавались компаниям из разных отраслей (розничная торговля, транспорт, металлургия, информационные технологии).

Банк России
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