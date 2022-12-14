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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Акции Tesla подешевели почти на 40% с конца сентября

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Продолжается падение котировок акций американского производителя электромобилей Tesla, за торги 13 декабря они потеряли 4,1%, с сентября - почти 40%.

В ходе торгов падение достигало 6,5%, в результате чего рыночная стоимость компании опускалась ниже отметки в $500 млрд, отмечает Bloomberg.

С конца сентября цена бумаг Tesla опустилась почти на 40%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 12% за этот период.

Негативным фактором для них стала как покупка главой Tesla Илоном Маском компании Twitter, так и недавние сообщения о намерении компании приостановить производство Model Y и Model 3 на заводе в Шанхае с конца декабря по начало января.

С начала 2022 года акции Tesla подешевели на 54%. Тем не менее, падение котировок бумаг конкурирующих Rivian Automotive Inc. и Lucid Group Inc. было еще более значительным - соответственно 76% и 79%.

Tesla США Илон Маск Twitter Шанхай
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