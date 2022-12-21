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Британия выделит $5,5 млрд для обеспечения электричеством клиентов обанкротившейся Bulb

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Власти Великобритании выделят 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд) энергетической компании Octopus Energy для обеспечения электричеством клиентов обанкротившейся в 2021 году Bulb Energy.

Эти средства позволят клиентам Bulb по-прежнему получать услуги в процессе перехода компании под управление "конкурирующей" Octopus, считают в британском Министерстве бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Выделенные субсидии рассчитаны на период до марта 2023 года, сообщило ведомство.

Bulb Energy в конце 2021 года объявила о невозможности обслуживания клиентов, которых у нее было около 1,5 млн, на фоне резкого скачка цен на газ в Великобритании. Правительство страны тогда выделило компании 1,7 млрд фунтов, чтобы избежать перебоев с поставками электроэнергии, и перевело ее на режим специального управления.

Новые управляющие Bulb в результате смогли договориться о передаче активов компании вместе с обязательствами по обслуживанию клиентов Octopus. Однако последняя не готова была брать на себя более миллиона новых клиентов, для чего британские власти и решили выделить дополнительные субсидии.

В то же время другие игроки на рынке, включая Scottish Power (принадлежит Iberdrola), EON и British Gas, решили оспорить сделку между правительством и Octopus в суде, находя ее условия несправедливыми, поскольку фактически покупку Bulb финансирует государство. В этой связи соглашение будет рассмотрено в суде, даты заседания которого будут назначены на следующий год.

Octopus Energy Bulb Energy Великобритания Scottish Power EON British Gas
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