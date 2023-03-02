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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

BP и Iberdrola вложат 1 млрд евро в станции для зарядки электромобилей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Британская BP PLC и испанская Iberdrola SA договорились о создании совместного предприятия, которое инвестирует около 1 млрд евро в создание сети станций зарядки электромобилей в Испании и Португалии, говорится в пресс-релизе Iberdrola.

Ожидается, что к 2030 году СП построит 12 тысяч станций в двух странах.

Совместное предприятие будет на 50% принадлежать Iberdrola Clientes, а владельцем другой 50%-ной доли будет испанская "дочка" BP, BP Energia.

BP Iberdrola Испания Португалия
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