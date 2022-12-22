Еtalon впервые за четыре года назначил нового аудитора

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры Etalon Group на годовом собрании 21 декабря утвердили NSP Sagehill Partners новым аудитором компании, говорится в сообщении Etalon. Ранее аудитором компании с 2019 года был Deloitte.

В пресс-релизе отмечается, что NSP Sagehill Partners утвержден аудитором группы на срок до следующего годового собрания акционеров.

На сайте NSP Sagehill Partners говорится, что это аудиторская, налоговая и консалтинговая фирма, которая имеет опыт участия в проектах в более чем 20 различных юрисдикциях. Офис компании располагается на Кипре.

В марте 2022 года Deloitte заявил о прекращении работы в России и Белоруссии. В мае АО "Делойт и Туш СНГ", которое до весны э было частью международной сети Deloitte, сменило название на АО "Деловые решения и технологии".

Deloitte специализируется на предоставлении услуг в области аудита, управленческого и финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и сопутствующих услуг, также входит в "большую четверку" аудиторских компаний. Компания работает более чем в 150 странах.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. По итогам 2021 года группа реализовала 446,48 тыс. кв. м. По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.