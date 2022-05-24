Британские аудиторы и налоговые консультанты добиваются послаблений запрета на работу с РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Британские аудиторы и консультанты по вопросам налогообложения видят необходимость в послаблениях к санкциям, запрещающим экспорт в Россию консалтинговых, бухгалтерских и PR-услуг, пишет газета Financial Times.

Решение о таком запрете было принято Великобританией в начале мая вслед за введением экономических санкций в отношении более 1600 российских частных лиц и организаций.

Специалисты отмечают, что эти ограничения ставят под угрозу или даже делают невозможным оказание ими помощи клиентам, имеющим связи с Россией, в выполнении определенных юридических обязательств, в том числе, в подаче налоговой отчетности в Великобритании и где бы то ни было.

Эксперты Института профессиональных бухгалтеров в Англии и Уэльсе, членами которого являются аудиторы "большой четверки" (Deloitte, EY, KPMG и PwC), считают, что в санкционном законопроекте и руководящих принципах, определяющих его реализацию, должно быть более четко прописано, какие услуги могут оказываться. По их мнению, профессиональным консультантам должно быть разрешено помогать клиентам соблюдать законодательные требования.

"Мы рекомендуем правительству рассмотреть возможность освобождения от запрета услуг, предоставляемых организациям или частным лицам, от которых требуется соблюдение определенных законодательных требований, в особенности, услуг в сфере аудита, налогообложения и в вопросах неплатежеспособности", - заявил директор направления контроля качества института Боб Пайндер.

В настоящее время, по данным источников FT, власти страны обсуждают "очень ограниченные исключения" из санкций, касающиеся, в частности, услуг, необходимых для сворачивания операций или контрактов британских компаний, уже уходящих с рынка РФ.

Тем временем, руководители некоторых компаний, имеющих связи с РФ, в том числе и британских, столкнулись с невозможностью получить консультации даже по вопросам соблюдения санкций, говорят источники газеты.

На долю британских компаний, имеющих давнюю историю консультирования российского бизнеса и состоятельных частных лиц, приходится 10% импортируемых Россией услуг в сфере бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления и PR.