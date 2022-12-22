Силуанов заявил, что нефтяной price cap психологически давит на рубль

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Вступление в силу механизма ценового потолка для российской нефти в начале декабря - один из факторов, который в последние дни оказывает давление на курс рубля, но не единственный и даже не главный, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Импорт (в Россию - ИФ), во-первых, пошел более активно, в первую очередь за счёт этого (происходит ослабление рубля - ИФ). Сейчас ограничения были введены на нефть, на газ, они с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют, но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие", - сказал Силуанов журналистам в четверг.

Потери, которые рубль несет в декабре, не потребуют пересматривать официальные оценки по инфляции на год, так как пока есть запас относительно прогноза, отметил министр.

"У нас инфляция сейчас ниже (прогноза на год - ИФ), поэтому мы считаем, что это сейчас не повлияет на наши ожидания в текущем году", - сказал Силуанов.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 г. равняется 12,4%. Глава министерства Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%. По состоянию на 19 декабря рост цен с начала года составил 11,88%.