Президент России заявил, что потолок цен на нефть не вредит компаниям РФ и бюджету

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Действие price cap (ценового потолка) на российскую нефть не наносит финансового ущерба российским компаниям и бюджету, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что намерен подписать указ об ответных мерах на введенный механизм "в понедельник-вторник" (26-27 декабря - ИФ).

"Это (будут) предупредительные меры, потому что какого бы то ни было индивидуального ущерба для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка. Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников - ограничить доходы российского бюджета, но мы не теряем ничего от этого потолка, - сказал Путин.

Он также отметил, что внедрение такого механизма, как ценовой потолок, впоследствии может привести к недоинвестированности ТЭК, что приведет к снижению предложения и высоким ценам на энергоресурсы.

По словам Путина, отрасль уже существенно пострадала на фоне активного обсуждения экологических проблем и планов по переходу на возобновляемые источники энергии, что стало причиной отсутствия инвестиций в новые нефтегазовые проекты.

"Сейчас стараются и потолок цен в административном порядке установить. Это дорога в направлении разрушения международной энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестирование отрасли перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес, и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить", - сказал Путин.

Он отметил, что другие страны-производители нефти принимают внедрение price cap и на свой счет, поскольку видят в этом "попытку навязать административное правило регулирования цен".

Путин также заявил, что Россия оставляет за собой право подумать об исполнении контрактов на поставку газа, если их будут нарушать зарубежные контрагенты "Газпрома".

Он также подчеркнул, что price cap в газе не менее опасен для рынка, чем в нефтянке.

"Попытка административного регулирования цен ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, так же, как и в нефтяной. Меня иногда наши коллеги-партнеры удивляют своими непрофессиональными решениями. Ведь в свое время именно Еврокомиссия навязывала нам переход на биржевое ценообразование на газ. И мы уговаривали, я лично этим занимался, не делать этого, потому что так рынок газа не работает. Это приведет к тяжелым последствиям, к всплеску цен. Именно это происходит сейчас. Они не знают, как из этого вырулить, и пытаются регулировать цены и на газ. Правда, это немножко другое регулирование, чем попытка регулирования цен на нефть, здесь больше Еврокомиссия говорит, что нужно регулировать ситуацию на бирже, делается привязка к СПГ. Но все равно это попытка административного регулирования цен", - сказал Путин.

"Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. И оставляем за собой право, если вся предлагаемая система будет развиваться в сторону административного регулирования, если будет это нарушать наши контракты "Газпрома" с контрагентами, будет вмешательство в эти контракты, мы оставляем за собой право подумать над тем, обязаны ли мы выполнять эти контракты, если другая сторона их нарушает", - сказал он.