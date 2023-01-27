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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Сменился гендиректор управляющей компании "Дамате"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Гендиректором управляющей компании "Дамате", ведущего производителя индейки в России, назначен Андрей Седов. Ранее занимавший эту должность соучредитель компании Рашид Хайров стал президентом группы, сообщила пресс-служба ГК "Дамате".

Седов работает в "Дамате" с ноября 2021 года. Он занимался вопросами внутренней трансформации, курировал международные проекты развития ГК. До прихода в компанию на протяжении многих лет работал в Deloitte & Touche CIS (АО "Делойт и Туш СНГ", в настоящее время - АО "Деловые решения и технологии").

Предполагается, что на посту гендиректора Седов займется решением текущих вопросов компании, сосредоточит усилия на организации и планировании ее производственно-хозяйственной, финансово-экономической деятельности, на систематизации, структуризации и оптимизации бизнес-процессов. В его обязанности также будет входить координация и развитие новых видов деятельности, а также разработка и внедрение новых проектов.

Хайров сказал через пресс-службу, что ГК "Дамате" вошла в завершающую стадию по большинству инвестиционных проектов и сегодня проводит работу по планомерному выводу мощностей на заданные показатели.

"На текущем этапе на передний план выходит планомерное ведение операционной деятельности, своевременное решение рутинных вопросов, настройка и доработка бизнес-процессов с целью дальнейшего повышения эффективности", - добавил он.

Хайров, в свою очередь, сосредоточится на разработке и реализации GR-стратегии, направленной на защиту и продвижение интересов компании в органах государственной власти, будет взаимодействовать с экспертным сообществом, профессиональными союзами и ассоциациями, общественными и общественно-политическими организациями, а также курировать вопросы безопасности.

ГК "Дамате", кроме производства индейки, занимается переработкой молока, производством баранины и мяса утки. Активы группы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд группы превышает 108 тысяч га в регионах присутствия.

В 2022 году группа произвела 216 тысяч тонн мяса индейки (в убойном весе), что на 8% больше, чем в 2021 году.

Дамате Андрей Седов Рашид Хайров Deloitte & Touche
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