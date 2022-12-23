Страховые выплаты в ОСАГО выросли к октябрю на 19% из-за подорожания запчастей

Цены в справочнике от 19 декабря по сравнению со справочником от 19 марта выросли на 27,7%.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - За первые девять месяцев 2022 года расходы страховых компаний на возмещение по ОСАГО в связи с заменой деталей в авторемонте выросли на 18-19%, сообщил через пресс-службу президент Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Исходя из того, что расходы на страховое возмещение в ОСАГО по деталям, заменяемым в ходе ремонта, обычно составляют 65-70%, мы оцениваем, что среднее возмещение по поврежденным автомобилям за прошедшие девять месяцев возрастает на 18-19%", - сообщил он.

В среднем рост цен в справочнике от 19 декабря по сравнению со справочником от 19 марта составил 27,7%.

"Сравнение средних цен в справочниках запчастей РСА, нормо-часов и материалов, вступивших в силу 19 декабря, с предыдущей версией этих справочников (от 19 октября) показывает, что в среднем значительных изменений нет, то есть в целом ситуация с ценами запчастей для большей части марок автомобилей стабилизируется. При этом сравнение новых справочников со справочниками от 19 марта показывает, что на ряд запчастей цены выросли кратно", - отметил Уфимцев.

Он добавил, что "по некоторым деталям, по которым параллельный импорт наладить не удалось, а складские запасы подходят к концу, произошел и рост цен в справочниках от 19 декабря по сравнению со справочниками от 19 октября". Сильнее всего выросли цены на замену стекол, фар, дверей и бамперов. По таким маркам, как Nissan, Mitsubishi, Audi, цены в среднем увеличились в 1,5-6,7 раза.

Выше среднего росли цены на запчасти для автомобилей ВАЗ: они увеличились в 1,5-2,8 раза. РСА объясняет такой рост нехваткой комплектующих или материалов, используемых для выпуска этих деталей.