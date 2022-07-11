Премии страховщиков ОСАГО увеличились в I квартале на 4,9%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Страховщики ОСАГО увеличили сбор премий в I квартале 2022 года на 4,9% по сравнению с I кварталом 2021 года - до 52,4 млрд рублей, показали данные Банка России.

Одновременно общие выплаты по договорам ОСАГО за этот квартал период увеличились на 9% и достигли 40,5 млрд рублей. Уровень выплат в "автогражданке" сложился в размере 77,4%, тогда как годом ранее он составлял 74,4%.

Страховщикам было заявлено 587,4 тысячи страховых случаев (сокращение на 6,8%) в I квартале этого года, урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 572,1 тысячи страховых случаев.

Автостраховщиками было заключено 8,6 млн договоров ОСАГО, что меньше на 1,4% показателя за I квартал прошлого года. На 31 марта 2022 года в стране действовало 38,4 млн договоров ОСАГО.

Средняя премия в ОСАГО за период достигла 6,1 тысячи рублей, увеличившись на 6,4%. Средняя выплата по урегулированным страховым случаям увеличилась на 1,2% - до 69 тысяч рублей. Количество отказов в страховой выплате составило почти 15,6 тысячи, увеличившись на 6,4%.

Как пояснили "Интерфаксу" в Российском союзе автостраховщиков (РСА), со второго квартала этого года отмечается тенденция к росту средней выплаты в связи с удорожание стоимости авторемонта из-за дефицита и подорожания автозапчастей. Так, в мае 2022 года показатель средней выплаты вырос по сравнению с маем 2021 года на 13%, или на 8,5 тысячи рублей, составив 74,8 тысячи рублей.

Ценовые справочники РСА, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО, были скорректированы и вступили в силу с 19 июня 2022 года. Они учитывают ситуацию на рынке запчастей, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей из недружественных стран.

Диспропорции на рынке ОСАГО побудили Банк России заявить о готовности расширить коридор базового тарифа в ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предположительно на 26% в обе стороны, в том числе связи с резким подорожанием запчастей и ростом средней выплаты в ОСАГО, об этом сообщил регулятор 22 июня, публичное обсуждение проекта документа завершилось 28 июня.

"Согласно расчетам самих страховщиков ОСАГО, необходимое расширение границ тарифного коридора определяется в интервале от 27% до 30%", - прокомментировал "Интерфаксу" ход общей дискуссии источник в крупной компании в сегменте ОСАГО. Окончательного решения Банка России относительно расширения тарифного коридора в ОСАГО страховщики ожидают ориентировочно до конца июля этого года.