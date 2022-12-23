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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Калининградский комбинат в 2022 году продал на аукционах янтаря вчетверо меньше прогнозов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") в 2022 году провело 11 открытых и электронных аукционов, продав 30 тонн янтаря на 240 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

Предприятие планировало провести в течение года 11 аукционов для представителей крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, художников и для продажи эксклюзивного янтаря (самородков, каплей, инклюзов). В ходе торгов предполагалось реализовать более 120 тонн янтаря.

Последние торги года прошли 23 декабря для крупного и среднего бизнеса. Комбинат выставил на аукцион более 8 тонн янтаря-сырца разной фракции. Товар был разбит на 33 лота весом от 25 кг до 3 тонн. Два самых крупных лота весили по 3 тонны, стартовая цена каждого превышала 33 млн рублей, говорится в пресс-релизе.

Аукцион прошел на территории предприятия. Начальная стоимость лотов после торгов увеличилась в среднем на 6%. Специалисты отдела аукционных продаж комбината считают его результаты успешными.

В 2023 году Калининградский янтарный комбинат планирует провести 11 открытых аукционов для разных групп покупателей, отмечает пресс-служба.

Комбинат продает янтарь на аукционах, а также на электронной бирже "Санкт-Петербург".

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. По итогам 2021 года КЯК добыл 575 тонн минерала, что на 9,5 % больше, чем годом ранее.

Ростех КЯК Калининград Янтарный
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