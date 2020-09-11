В Калининграде заметили взрывной рост продаж янтаря на бирже

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит "Ростеху") констатирует повышенный интерес к биржевой торговле янтарем в России и в мире, несмотря на пандемию CОVID-19, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Михаил Зацепин.

"В первые дни сентября на бирже "Санкт-Петербург" мы зафиксировали взрывной рост продаж. За четыре дня торгов мы реализовали более 181 тонны янтаря, выручив свыше 1 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, покупателями являлись российские и зарубежные компании. Янтарь закупался не только лотами по 50, 100 и 200 кг, но и по 20 тонн, 50 тонн и даже 60 тонн.

В компании рост продаж отчасти связывают и с активной работой предприятия по рекламе и продвижению янтаря в России и в мире.

В промышленной переработке янтарного сырья участвуют не только предприятия Калининградской области, но и других регионов России, зарубежных стран, отметил Зацепин.

"Хорошим примером такой рекламы станет предстоящий открытый аукцион по продаже янтаря, который пройдет в Светлогорске 19 сентября. На него выставлены уникальные крупные камни, янтарь каплевидный, а также инклюзы или янтарь с включениями флоры и фауны. Принять участие в торгах (. . .) смогут все желающие", - добавил топ-менеджер.

КЯК сейчас продает янтарь на открытых и специальных аукционах, на площадке электронной биржи "Санкт-Петербург". Компания сообщала, что в 2019 году продала 468 тонн янтаря.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. В 2019 году добыча составила 450 тонн янтаря.