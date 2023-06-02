"Калининградский янтарный комбинат" откроет динопарк с динозаврами в натуральную величину

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") готовит к открытию динопарк - познавательно-развлекательное пространство с фигурами динозавров в натуральную величину, сообщила пресс-служба предприятия.

Парк создается силами комбината и на его средства в рамках программы развития промышленного туризма. Он будет находиться рядом со смотровой площадкой Приморского карьера и займет один гектар. Там будет 12 фигур динозавров высотой от 3 до 18 метров, в том числе тираннозавр рекс и птеродактиль.

"Все фигуры динозавров изготовлены в России. Четыре из них - аниматроники, они способны "оживать" и имитировать движения живого существа. На изготовление каждого динозавра ушло больше месяца. Сейчас в парке ведутся монтажные и озеленительные работы, в начале июля он будет открыт для посетителей", - рассказал проектировщик парка, помощник руководителя административной службы комбината Дим Охрименко.

"Это будет самый большой динопарк в Калининградской области",- говорится в пресс-релизе.

У комбината есть и другие туристические объекты. В год в среднем 150 тысяч человек посещают "Янтарную палату" и смотровую площадку Приморского карьера, откуда за добычей янтаря можно наблюдать с высоты птичьего полета. В апреле была завершена реконструкция музейного пространства "Янтарная галерея" в Москве.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. По итогам 2022 года комбинат добыл 500 тонн минерала. План добычи на 2023 год составляет 630 тонн.