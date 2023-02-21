Freeport LNG получила разрешение на запуск двух СПГ-линий

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Компания Freeport LNG Development, оперирующая одноименным заводом по сжижению природного газа (СПГ) в США, получила разрешения регулирующих органов на начало коммерческой эксплуатации завода после пожара, произошедшего в июне 2022 года.

Как сообщает компания, разрешение предусматривает немедленное полное возобновление работы 1-й линии сжижения, которая уже была перезапущена 11 февраля, а также поэтапный перезапуск и полное возвращение к эксплуатации 2-й линии. Запуск 3-ей линии СПГ-завода потребует последующего одобрения регулирующих органов после выполнения определенных условий эксплуатации.

По консервативному плану, достижение полной работы 3-х линий на 2 млрд куб. футов в сутки (15 млн т в год - ИФ), как ожидается, произойдет "в течение нескольких следующих недель".

Пожар на заводе произошел 8 июня. В результате избыточного давления на трубопроводе сжиженного природного газа от резервуара до морского терминала отгрузки произошла утечка СПГ и его воспламенение.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем компания внедрила процедуры и обучение по безопасной работе, увеличила штат сотрудников с большим опытом эксплуатации СПГ и нефтехимии.