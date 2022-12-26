Британцы сокращают траты на подарки из-за скачка инфляции

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Британские потребители сокращают траты на подарки на фоне снижения доходов в связи с резким ростом стоимости жизни, свидетельствуют официальные данные.

Согласно опросу Национального статистического управления Великобритании (Office for National Statistics, ONS), 6 из 10 взрослых британцев купят меньше подарков и отдадут предпочтение более бюджетным вещам, а также будут меньше питаться вне дома, чтобы сократить расходы в праздники.

Доходы домохозяйств существенно упали на фоне самого масштабного скачка цен за четыре десятилетия. Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на 10,7% в годовом выражении, показали данные ONS. При этом в октябре показатель составил 11,1%, что являлось максимумом за 41 год.

Банк Англии повысил ключевую ставку девять раз подряд, чтобы сдержать дальнейший рост потребительских цен, что оказывает дополнительное давление на располагаемые доходы в связи с ростом стоимости ипотеки, пишет агентство Bloomberg.

Опрос ONS, завершившийся в середине декабря, показал, что около 18% респондентов не имеют накоплений на случай роста цен, тогда как 7% сообщили, что просрочили оплату счетов в прошлом месяце.

Основное давление на финансы домохозяйств оказывают счета за электроэнергию, аренду жилья и ипотечные платежи, отмечается в результатах опроса. Около половины респондентов сообщили, что им сложно найти средства на плату за отопление, еще треть испытывают трудности в связи с ростом цен на аренду квартир и ипотеку.

ONS отмечает высокий уровень тревожности у британцев в декабре. Три четверти опрошенных выразили опасения по поводу стоимости жизни. Тревоги по поводу экономики и инфляции затмили беспокойство, связанное с такими проблемами, как изменения климата и загрязнение окружающей среды, констатирует статистическое ведомство.