Сбербанк в 2022 г. предотвратил попытки хищения средств клиентов на 154 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2022 году предотвратил попытки хищения средств клиентов на 154 млрд рублей, что практически на 40% больше, чем в 2021 году, сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Он добавил, что в 2022 году на 15% снизилось число обращений клиентов о попытках мошенничества (абсолютные цифры банк не приводит).

Сбербанк в текущем году также отразил 484 мощные DDoS-атаки (в том числе одну самую мощную), подчеркнул Ведяхин. Он добавил, что было предотвращено почти 1,5 тыс. фишинговых атак на сотрудников кредитной организации, заблокировано 174 тыс. писем с вредоносным кодом.