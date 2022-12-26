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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Сбербанк в 2022 г. предотвратил попытки хищения средств клиентов на 154 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2022 году предотвратил попытки хищения средств клиентов на 154 млрд рублей, что практически на 40% больше, чем в 2021 году, сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Он добавил, что в 2022 году на 15% снизилось число обращений клиентов о попытках мошенничества (абсолютные цифры банк не приводит).

Сбербанк в текущем году также отразил 484 мощные DDoS-атаки (в том числе одну самую мощную), подчеркнул Ведяхин. Он добавил, что было предотвращено почти 1,5 тыс. фишинговых атак на сотрудников кредитной организации, заблокировано 174 тыс. писем с вредоносным кодом.

Сбербанк Александр Ведяхин
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