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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Сбербанк в октябре отразил DDoS-атаку, в которой участвовало свыше 100 тыс. хакеров

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в начале октября отразил мощную DDoS-атаку, в которой участвовало свыше 100 тыс. хакеров, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Недавно мы выдержали крупнейшую атаку. Это происходило 7 октября. Тогда по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой была спланирована специальная операция, специальная DDoS-атака, в которой участвовало не менее 104 тысяч хакеров, которые вели эту атаку с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тысяч устройств", - сообщил Кузнецов в интервью телеканалу "Россия 24".

Сбербанк ранее сообщил, что 6 мая отразил одну из наиболее мощных кибератак (тогда она не повлияла на доступность ресурсов банка). Летом кредитная организация фиксировала снижение количества DDoS-атак.

Сбербанк
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