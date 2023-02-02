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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ВТБ в 2022 г. зафиксировал рост мошенничества в 4 раза, до рекордных 7,8 млн случаев

ВТБ в 2022 г. зафиксировал рост мошенничества в 4 раза, до рекордных 7,8 млн случаев
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - По оценкам ВТБ, в 2022 году мошенники пытались похитить средства клиентов банка рекордные 7,8 млн раз, что почти в 4 раза больше по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении кредитной организации.

"Пик мошеннической активности в отношении розничных клиентов пришелся на июль прошлого года, когда был зафиксирован 1 млн атак на клиентов. Начиная с августа эксперты ВТБ фиксировали постепенное снижение этого показателя, и к концу 2022 года число атак сократилось уже почти в 2 раза. Например, в декабре число атак составило 569 тыс. - на 15% меньше, чем в ноябре, и в 1,3 раза меньше, чем в декабре 2021 года", - сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, слова которого приводит пресс-служба.

Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия и фишинг. Одновременно увеличилось количество случаев социальной инженерии, когда клиенты под воздействием мошенников оформляют кредиты через дистанционные каналы и в банковских офисах, отметили в банке.

За прошлый год ВТБ заблокировал почти 27 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, копирующих бренд банка. Банк также смог защитить средства 620 тыс. клиентов, всего удалось спасти от хищения более 22 млрд рублей.

"В 2023 году мы не ожидаем кардинальных перемен в основных мошеннических схемах. По сравнению с прошлым годом вырастет количество звонков злоумышленников через мессенджеры и социальные сети, также они будут более активно использовать для хищений технологию оплаты через СБП по QR-коду", - сказала заместитель директора департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Анжелика Сезина, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, в экспертном сообществе также обсуждаются опасения о возможном использовании технологий искусственного интеллекта для кражи средств. Однако схемы мошенничества, которые предполагают личное общение с жертвами, все еще будут оставаться самыми распространенными.

ВТБ
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