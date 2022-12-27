Россия в 2022 году увеличила экспорт пшеничной муки более чем в три раза

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия, согласно предварительным данным, в 2022 году экспортировала рекордные 875 тысяч тонн пшеничной муки против 259 тысяч тонн в прошлом году (рост в 3,3 раза), лидером по закупкам стал Ирак, следует из обзора, подготовленного Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Как сообщила "Интерфаксу" замгендиректора ИКАР Ирина Глазунова, рекордный экспорт объясняется сочетанием двух основных факторов. "Во-первых, экспортная пошлина на пшеницу достаточно высока и стимулирует экспорт продуктов переработки. Во-вторых, Украина резко сократила экспорт муки, что способствует увеличению поставок как странам - традиционным импортерам российской муки, так и на новые рынки", - пояснила она.

По ее словам, в уходящем году радикально поменялись состав и рыночные доли импортеров российской пшеничной муки. Лидирующие позиции заняли Ирак с долей 21,7%, затем следуют Афганистан (16,9%) и Турция (10,5%). "Если до 2021 года Ирак не входил в рейтинг крупных или даже средних покупателей муки из РФ, то в последние годы его доля возрастает, - сказала Глазунова. - Турция - крупный импортер российской пшеницы, из которой она производит муку, в том числе и для экспорта. В 2021 году она занимала лишь 23-ю строчку в рейтинге импортеров муки из России, теперь вошла в топ-3. Афганистан - крупнейший покупатель казахстанской муки. Однако в последние два года он активно закупает и российскую муку".

Глазунова отметила, что на фоне рекордного урожая зерна производство муки в этом году выросло. Пик пришелся на октябрь - 887 тыс. тонн. Такой же высокий объем за месяц был зафиксирован лишь в октябре 2019 года. За январь-октябрь, по данным Росстата, в РФ было выработано 7,8 млн тонн муки против 7,41 млн тонн годом ранее.

Фактически же, отметила Глазунова, рост более значителен. "Официальные показатели не учитывают выработку муки в "теневом" секторе. Это в основном мелкие "прихозяйственные" мельницы, которые не отчитываются перед Росстатом. В годы высоких, а тем более рекордных урожаев они активно включаются в процесс переработки зерна уже на старте сезона", - сказала она.

Рост производства в мукомольной отрасли в этом году обеспечила пшеничная мука. Выработка ржаной муки продолжает снижаться, что является долгосрочным трендом, сказала Глазунова. Так, за 10 месяцев пшеничной муки высшего сорта было выработано 5,025 млн тонн, что на 7,1% больше, чем за тот же период прошлого года, ржаной муки - 429 тыс. тонн (на 8,6% меньше).