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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

В ЦБ в феврале изучат фактор повышения оценки дефицита бюджета РФ до 2% ВВП

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Повышение оцени дефицита федерального бюджета РФ на 2022 год с 0,9% до 2% ВВП значимо, Банк России внимательно проанализирует этот фактор при принятии решения по ключевой ставке в феврале, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"Боле мягкая бюджетная политика чаще всего заставляет проводить более жесткую денежно-кредитную политику. Увеличение дефицита бюджета, у нас закладывалось 0,9%, Минфин недавно заявил, что по итогам года дефицит составит 2% ВВП - это значимый пересмотр и это значимое увеличение бюджетного импульса. Мы будем внимательно анализировать изменение в части бюджетной политики на февральском заседании", - сообщил Тремасов в интервью Youtube-каналу Bitkogan.

Он отметил увеличение проинфляционных рисков, одним из которых является изменение внешней конъюнктуры, а другим - изменение бюджетной политики.

"Для денежно-кредитной политики увеличение бюджетного дефицита в таком масштабе... Это рост бюджетного импульса, это значит, в экономику по бюджетному каналу поступает заметно больше денег, и нам для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, потребуется несколько поприжать, сократить объем поступления денег по другому каналу - по кредитному", - подчеркнул глава департамента ЦБ.

Банк России в декабре сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом регулятор обратил внимание на усиление проинфляционных рисков.

ЦБ РФ
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