Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2022 г. составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства РФ.

"В прошлом году мы перевыполнили план по доходам, общий объем составил почти 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей выше, чем планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов, благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе роста НДС в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание, отметил, что расходы составили свыше 31 трлн рублей.

"Мы использовали дополнительные ресурсы на цели финансирования расходов, также увеличили и объемы привлечения средств с финансового рынка. В результате чего у нас увеличился дефицит бюджета и составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП", - отметил министр.

По его словам, без учета в расходах тех средств, которые пошли на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, дефицит составил 1,8% ВВП. "То есть менее 2% ВВП, как мы планировали", - сказал он.